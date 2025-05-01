Türkeli'de 7,5 kiloluk dev levrek yakalandı

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Sportif spin balıkçısı Volkan Katırcı, Sinop’un Türkeli ilçesi Lazburnu mevkii açıklarında sabah saat 07.30 sıralarında, sahte yemle balık tutmak için denize açıldı.

Katırcı, bu seferinde 102 santimetre boyunda ve yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında bir levreği oltasına takmayı başardı.

BALIĞI YAKALAMAK İÇİN 20 DAKİKA UĞRAŞTI

Katırcı, yakaladığı balık hakkında, "Spin oltayla balık avlamaya çıktım. Sahte yem kullanarak yaklaşık 20 dakika süren bir uğraşın ardından bu dev levreği yakaladım. Böyle büyük bir balıkla karşılaşmak gerçekten heyecan vericiydi." dedi.

NADİR BİR TÜR

Yakalanan levrek, boyu ve ağırlığıyla bölgede nadir rastlanan türlerden biri olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tür büyük balıkların varlığının deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge olduğunu belirterek, bilinçli ve sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekti.