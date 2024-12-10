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Türkiye’de 2024 yılında en çok arananlar...

Türkiye’de 2024 yılında en çok arananlar... Google, her yıl olduğu gibi yine dünya çapında ve ülkeler bazında yılın öne çıkan popüler aramalarını yayınladı. Türkiye'de ise gündeme damga vuran olayların aratıldığı görüldü.