Türkiye’de 2024 yılında en çok arananlar...

2024 yılını geride bırakmaya hazırlanıyoruz.
2024 yılı geride kalırken Google, vatandaşların arama geçmişini de gözler önüne serdi.
Google, 2024 yılı boyunca Türkiye’de en çok aranan kelimeleri ve konuları kategorilere ayırarak kamuoyuyla paylaştı.
TRENDLER BAŞLIKLAR HALİNDE TOPLANDI
Yıl boyunca internet kullanıcılarının ilgi gösterdiği popüler başlıklar arasında birçok sürpriz isim ve olay yer aldı.
Türkiye’nin 2024 arama trendleri, “aramalar”, “isimler”, “kaybettiklerimiz”, “diziler”, “tarifler”, “şarkı sözleri” ve “oyuncular” başlıkları altında toplandı.
NARİN, TÜRKİYE MAÇI...
2024 yılında Türkiye’de yılın arama trendlerine "Euro 2024", "Narin", "Türkiye Maçı", "Osimhen" ve "Olimpiyatlar" damga vurdu.
GOOGLE TÜRKİYE TRENDLERİ
Türkiye’de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
ARAMALAR
Euro 2024
Narin
Türkiye Maçı
Osimhen
Olimpiyatlar
Maymun Çiçeği
Seçim Sonuçları
İstanbul İftar Saati
Merih Demiral
Tusaş
İSİMLER
Osimhen
Merih Demiral
Ferdi Kadıoğlu
Mustafa Sarıgül
Rafa Silva
Kenan Yıldız
Eylem Tok
Murat Kurum
Sacha Boey
Cenk Tosun
KAYBEDİLENLER
Narin
Metin Arolat
Efe Deprem
Aydemir Akbaş
Tolga Savacı
Ahu Tuğba
Yusuf Kavaklı
İkbal Uzuner
Gülşah Çomoğlu
Kenan Işık
DİZİLER
Gaddar
Kızıl Goncalar
İnci Taneleri
Hudutsuz Sevda
Şahane Hayatım
Deha
Mahsun J
Bahar
Prens
Bir Gece Masalı
TARİFLER
Dubai Çikolatası Tarifi
Palamut Tarifi
Soğuk Kahve Tarifi
Laz Böreği Tarifi
Jalapeno Turşusu Tarifi
Elbasan Tava Tarifi
Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
Churros Tarifi
Biryani Tarifi
Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
ŞARKI SÖZLERİ
Lan Şarkı Sözleri
Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri
Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri
Dilber Şarkı Sözleri
Kömür Şarkı Sözleri
Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri
lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri
Naçar Şarkı Sözleri
Kufi Şarkı Sözleri
İsyankar Şarkı Sözleri
OYUNCULAR
Hazar Ergüçlü
Gamze Özçelik
Kadir İnanır
Erdal Beşikçioğlu
Demet Evgar
Yılmaz Erdoğan
Uraz Kaygılaroğlu
Settar Tanrıöğen
Ali Burak Ceylan
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış