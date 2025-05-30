Türkiye'de çocuklar interneti aktif kullanıyor

Özel Haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait Çocukların Bilişim Teknoloji Kullanımı Araştırması'nı yayımladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2024 yılı sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Buna göre 6-15 yaş arasındaki çocukların internet kullanım oranı yüzde 91,3 oldu.

AKILLI TELEFON KULLANANLAR

Akıllı telefon kullanan çocukların oranı yüzde 76,1 oldu.

OYUN OYNAYANLAR

Dijital oyun oynayan çocukların oranı yüzde 74 oldu.

ÇOCUKLAR SOSYAL MEDYADA AKTİF

6-15 yaş arasındaki çocukların sosyal medya kullanımı yüzde 66,1 olarak kayıtlara geçti.

Bilgisayar kullanan çocuk oranı ise yüzde 50,3'te kaldı.

ÇOCUKLARIN İNTERNETE GİRME AMAÇLARI (6-15 YAŞ)

Düzenli internet kullanan çocukların ilk dört internet kullanım amacı (6-15 yaş)

İnternet üzerinden video izleme

Erkek çocuklar: Yüzde 84,3

Kız çocuklar: Yüzde 83,5

Toplam: Yüzde 83,9

Ödev, öğrenme veya çevrimiçi derslere katılma amacıyla internete girme

Erkek çocuklar: Yüzde 72,7

Kız çocuklar: Yüzde 77,6

Toplam: Yüzde 75

Oyun oynama veya oyun indirme

Erkek çocuklar: Yüzde 81,4

Kız çocuklar: Yüzde 63,2

Toplam: Yüzde 72,7

Sosyal medya

Erkek çocuklar: Yüzde 73,6

Kız çocuklar: Yüzde 71,4

Toplam: 72,6