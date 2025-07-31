Türkiye'de en fazla çocuk Şanlıurfa'da

Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.

2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek çocuklar, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında yüzde 29,6 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

ŞANLIURFA İLK SIRADA

Şanlıurfa, en koyu kırmızıyla gösterilmiş ve yüzde 40,1’in üzerinde çocuk nüfusu oranıyla Türkiye’de bu alanda ilk sırada yer almakta.

Onu takip eden iller genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde; Şırnak, Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Muş, Bitlis gibi iller koyu renkte. Bu da çocuk nüfusunun yüzde 34 ile 40 arasında olduğunu gösteriyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Muğla gibi batı ve kuzeybatı illeri ise açık renklerle gösterilmiş; bu da çocuk oranının yüzde 22’nin altında olduğunu gösteriyor.

DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 verilerine göre, illere göre çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranları dikkat çekici bölgesel farklılıklar ortaya koydu. En yüksek çocuk nüfusu oranına sahip il, yüzde 40’ın üzerindeki oranla Şanlıurfa oldu. Onu, yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Ağrı gibi iller izledi.

TÜİK verileri, özellikle doğu illerinde çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki payının oldukça yüksek olduğunu ortaya koyarken, batıdaki büyükşehirlerde bu oran giderek azalıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale ve Muğla gibi gelişmiş şehirlerde çocuk nüfus oranı yüzde22’nin altına gerilemiş durumda.

UZMANLAR NE DİYOR?

Nüfus uzmanları, bu tabloyu Türkiye'de bölgesel doğurganlık farkları, göç hareketleri ve sosyoekonomik koşullar ile açıklıyor.

Doğu illerinde çocuk sayısının daha yüksek olmasının, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet altyapısının planlanmasında dikkate alınması gerektiğini belirten uzmanlar, batı illerindeki düşüşün ise uzun vadede yaşlanan nüfus sorununu gündeme getirebileceğine dikkat çekiyor.