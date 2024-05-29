Türkiye'de estetik yaptırıp 30 yaş gençleşen adam

Türkiye son yıllarda sağlık sektörü ile dünyada dikkat çekiyor.
Özellikle estetik alanda Türk sağlık kuruluşları dünyada marka haline geldi.
Körfez ülkelerinden akın akın saç ektirmek için Türkiye'ye akın eden Arapların yanında Avrupa'dan da yüz ve vücut estetiği için kafileler yollara dökülüyor.
Türkiye sağlık turizminde zirvede
Bu alanda diş ve yüz estetiği ön plana çıkıyor.
Kaliteli işçilik ve uygun fiyat bu konuda tercihlerin Türkiye'den yana kullanılmasına neden oluyor.
Bu kapsamda Türkiye'de yapılan bir estetik operasyon sosyal medyanın gündeminde...
30 yaş gençleşen adam
Ülkemizi ziyaret ederek estetik olan bir Avrupalının değişimi fotoğraflarla operasyonu yapan sağlık kuruluşu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Saç ektiren ve yüzünden 8 ameliyat olan adamın önceki ve sonraki hali yan yana getirilerek yapılan paylaşımda değişim insanları şüpheye düşürdü.
Ortaya çıkan bu akıllara ziyan değişim birçok kullanıcının ilginç yorumlarına neden oldu.
Birbirinden eğlenceli yorumlar
Bir kullanıcı, adamın yeni bir kimlikle yeni bir hayat planının bu paylaşımla suya düştüğünü söylerken bir başka kullanıcı ise ameliyatı yapan doktorun kimliğine dikkat çekti.
İşte o yorumlar:
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