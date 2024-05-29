Türkiye'de estetik yaptırıp 30 yaş gençleşen adam Türkiye'de saç ektirip 8 ameliyat geçiren Avrupalı adamın yaşadığı değişim sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar, "Çirkin değilsin, henüz Türkiye'ye gitmedin" yorumları yaptı.

ensonhaber.com

Türkiye son yıllarda sağlık sektörü ile dünyada dikkat çekiyor.

Özellikle estetik alanda Türk sağlık kuruluşları dünyada marka haline geldi.

Körfez ülkelerinden akın akın saç ektirmek için Türkiye'ye akın eden Arapların yanında Avrupa'dan da yüz ve vücut estetiği için kafileler yollara dökülüyor.

Türkiye sağlık turizminde zirvede

Bu alanda diş ve yüz estetiği ön plana çıkıyor.

Kaliteli işçilik ve uygun fiyat bu konuda tercihlerin Türkiye'den yana kullanılmasına neden oluyor.

Bu kapsamda Türkiye'de yapılan bir estetik operasyon sosyal medyanın gündeminde...

30 yaş gençleşen adam

Ülkemizi ziyaret ederek estetik olan bir Avrupalının değişimi fotoğraflarla operasyonu yapan sağlık kuruluşu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Saç ektiren ve yüzünden 8 ameliyat olan adamın önceki ve sonraki hali yan yana getirilerek yapılan paylaşımda değişim insanları şüpheye düşürdü.

Ortaya çıkan bu akıllara ziyan değişim birçok kullanıcının ilginç yorumlarına neden oldu.

Birbirinden eğlenceli yorumlar

Bir kullanıcı, adamın yeni bir kimlikle yeni bir hayat planının bu paylaşımla suya düştüğünü söylerken bir başka kullanıcı ise ameliyatı yapan doktorun kimliğine dikkat çekti.

İşte o yorumlar: