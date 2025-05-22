Türkiye'de genç nüfus oranı en yüksek il Hakkari, en düşük il Balıkesir

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller açıklandı.

Açıklanan veriler, özellikle doğudaki illerde genç nüfus oranının batıdaki illere göre daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bu durum, doğurganlık oranları, göç hareketleri ve yaş yapısı gibi demografik faktörlerle açıklanıyor.

EN GENÇ İLLER

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller:

Hakkari: Yüzde 20,8

Şırnak: Yüzde 20,6

Siirt: Yüzde 20,3

Ağrı: Yüzde 19,7

Muş: Yüzde 19,4

EN YAŞLI İLLER

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller:

Balıkesir: Yüzde 11,8

Muğla: Yüzde 12,1

Ordu: Yüzde 12,2

Tunceli: Yüzde 12,4

Giresun: Yüzde 12,4



