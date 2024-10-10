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Haber Merkezi

İzleyicilerini Osman Bey ve Bala Hatun’un kahramanlık hikayesi eşliğinde tarihin derinliklerine doğru dörtnala bir yolculuğa sürükleyen Atların Destanı dans gösterisi, Tomara Binicilik Kulübü bünyesinde performans sergileyen özel yetiştirilmiş atlar ile Türkiye’nin ilk ve tek atlı sahne gösterisi olma ünvanına sahip.

Atlı akrobatların binicilik becerilerini sergilediği bu gösteride binici ve dansçılar, koreografik düzenlemeler ve görsel efektler altında izleyenlerine aksiyon dolu muhteşem bir görsel şölen sunmakta.

BİRÇOK DİZİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN PLATODA MUHTEŞEM GÖSTERİ...

Ziyaretçiler, Bozdağ Film Platolarının tarihi atmosferinde zamanın içerisinde bir yolculuk yaparak başta Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman olmak üzere birçok sinema filmi ve televizyon dizilerine ev sahipliği yapan platoları ziyaret edebilir, Söğüt 1299 restoranında günümüz ve tarihi 800 yıllık geçmişe dayanan Selçuklu ve Osmanlı mutfağının leziz ürünlerini tadabilirler.

AT BİNME, OK ATMA NE ARARSAN VAR

At binme ve ok atma gibi etkinlikleri deneyimleme şansına da sahip olabilecek ziyaretçiler, ayrıca Oba cafede çeşitli tatlılar ile birlikte sıcak ve soğuk ikramlardan faydalanabilirler.

Hanlı Pazar hediyelik eşya mağazasında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin ürünlerini satın alabilirler.

Misafirler ayrıca Geleneksel Türk Çadır konseptinde kostümlü fotoğraf çekimi ile ziyaretlerini ölümsüzleştirebilirler.

GELENEKSEL KONSEPTLİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ İMKANI

Bozdağ Film Platoları 2014 yılı itibari ile faaliyete geçmiş ve başta Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman olmak üzere birçok televizyon dizisi ve sinema filminin çekimlerine ev sahipliği yapmıştır.

2023 yılı itibari ile kapıları misafirlerin ziyaretine açılmış olan Bozdağ Film Platoları, aynı zamanda Türkiye’nin misafirlerin ziyaretine açık ilk ve tek film platosudur.