Türkiye'nin kebap kralı Arif Develi yaşamını yitirdi Kebap denilince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri olan Develi Restoranları'nın kurucusu iş insanı Arif Develi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Türk gastronomi dünyasının acı kaybı...

Gaziantepli kebap zincirleri Develi'nin sahibi Arif Develi, yaşamını yitirdi.

80 yaşında hayatını kaybeden Arife Develi'nin cenaze namazı, perşembe günü Beşiktaş Barbaros Camii’nde kılınacak.

Develi'nin naaşı, öğle namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilecek.

ARİF DEVELİ KİMDİR?

Kebap denilince akla gelen isimlerden biri olan Arif Develi, 1944 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Üç yaşına gelmeden babası vefat eden Develi, çalışma hayatına altı yaşında dedesinin restoranında başladı.

Restoranda ağabeyleri Hayri, Ali ve Nihat Develi ile birlikte çalıştı. Develi, eğitim hayatına başladıktan sonra da çalışmaya devam etti.

Develi'nin mesleki gelişimi 20’li yaşlarına kadar devam etti.

İSTANBUL'DAKİ İLK RESTORANINI SAMATYA'DA AÇTI

Askerden sonra Gaziantep’ten ayrılarak İstanbul’a taşındı. Develi, Develi Restoran’ı İstanbul Samatya’da açtı (1966).

Samatya’da açılan restorandan 33 yıl sonra, kendi imkanları ile Develi Restoranlar Zinciri’nin ilk şubesini Kalamış’ta açtı (1997).

Develi Restoranları, Arif Develinin oğulları Ali ve Nuri Develi sorumluluğundadır.