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Türkiye'nin Maldivleri: Atatürk Barajı

Türkiye'nin Maldivleri: Atatürk Barajı Yeşil ve mavi renkli gölü ve beyaz sahili ile Maldiv Adalarını andıran Atatürk Barajı, özellikle yaz aylarında göz alıcı güzelliği ile görsel şölen sunuyor.