İHA
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Atatürk Barajı'ndaki adalar, yarım adalar ve bembeyaz kıyıların hayran bırakan güzelliği gözler önüne serildi.
Drone kamerasıyla elde edilen görüntüler; mavi, yeşil ve beyazın muhteşem uyumunun yansıdığı kamera görüntülerinde, suyla toprağın buluşması adeta resmediliyor.
Adalarda açan çiçekler ise görsel bir şölen sunuyor.
ADIYAMAN, ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ARASINDA
Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı; Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ GÖLÜ
Atatürk Barajı, 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük üçüncü gölü olarak biliniyor.
Gölün uzunluğu 180 kilometre ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküp olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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