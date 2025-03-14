Türkiye'nin son Atatürk'e benzeyeni: Bursalı tesisatçı

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Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk benzerlerine bir yenisi daha eklendi.

Son Atatürk benzeri Bursa'dan...

ATARÜK'E BENZEYEN TESİSATÇI

Yıldırım ilçesinde yaşayan Bursalı, su işleri için çağırdığı tesisatçının Atatürk'e benzerliği karşısında şaşkına döndü.

Aynı zamanda bir X kullanıcısı olan Bursalı, tesisatçının fotoğrafını hesabından paylaştı.

"TESİSATÇI ATATÜRK ÇIKTI"

"Bizim evin tesisatçısı Atatürk çıktı. Şoklar içerisindeyim. Tüylerim diken diken. Duygulandım." ifadeleri ile paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından görüntülendi.

SELFİE DE PAYLAŞTI

Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım sosyal medyanın gündemine otururken söz konusu tesisatçının Atatürk'e benzerli herkes tarafında teslim edildi.

Kullanıcı, fotoğrafın gerçekliğine inanamayanlar için de tesisatçı ile yaptığı selfie fotoğrafı paylaştı.

Söz konusu tesisatçı Türkiye'nin Atatürk'e benzeyen son ismi oldu.