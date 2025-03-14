Türkiye'yi yasa boğan ölüm: Şinasi Yurtsever'in son paylaşımları

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Türk sanat camiası çok değerli bir ismi daha kaybetti.

Oyuncu Şinasi Yurtsever, yaşamını yitirdi.

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Yurtsever'in ölüm haberi gündeme bomba gibi düşerken milyonları da hüzne boğdu.

ARKASINDA MİLYONLARCA SEVEN BIRAKTI

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" "Hokkabaz" ve "Yabancı Damat" gibi birbirinden başarılı yapımda unutulmaz karakterlere hayat veren Yurtsever arkasında milyonlarca seven bıraktı.

51 yaşında hayata gözlerini yuman Yurtsever için taziye mesajları art arda gelirken son paylaşımları da yürek burktu.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Bir mesaj yayınlayan Cem Yılmaz "Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun." şeklinde paylaşım yaptı.

YURTSEVER'İN KARİYER YOLCULUĞU

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.

Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.