Turşu suyunu çöpe atan yandı: Bir damlası bile hayat kurtarıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turşu suyunu dökmek, hem israf hem de kaçırılan fırsat demek

Turşudan arta kalan suyun evde pek çok faydalı kullanımı var.

Uzmanlar, hem mutfakta hem de evde değerlendirilebileceğini belirtiyor.

İşte hem tasarruf etmenizi sağlayacak hem de farklı alanlarda işinize yarayacak yedi kullanım yolu…

1- Yeniden turşulama:

Kendi sebzelerinizi turşulamak için salatalık suyunu tekrar kullanabilirsiniz. Çiğ kabak dilimleri, salatalık, sarımsak ve yeşil fasulye gibi sebzeler için uygundur.

2- Yiyecek ve sosları tatlandırma:

Salatalık suyu, makarna salatası, patates salatası veya kızartmalara tatlı-ekşi bir aroma kazandırır.

3- Kramp önleyici etki:

İçerdiği sirke, baharat ve otlar sayesinde antispazmodik etkisi kanıtlanmış besinler içerir.

4- Cilt bakımı:

Bitkisel kaynatma yöntemi ile yüzdeki gözenekleri sıkılaştırmak ve kan dolaşımını uyarmak için kullanılabilir.

5- Antibakteriyel etki:

Biraz limon suyu veya elma sirkesi ile karıştırıldığında cildi mikroplardan korur ve doğal bir tonik görevi görür.

6- Ev temizliği:

Sirke içeriği sayesinde su ısıtıcılarını, bağlantı parçalarını ve bakır eşyaların kireçlerini çözmede etkili bir temizleyici olarak kullanılabilir.

7- Bitkiler ve yabani otlara doğal gübre:

Asidik toprağı seven bitkiler için doğal gübre olarak kullanılabilir ve aynı zamanda çevre dostu bir yöntemle yabani otların büyümesini engeller.