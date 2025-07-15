Tüylerin diken diken olmasının nedeni bakın neymiş…

Soğuk havalarda veya duygu değişimlerinde hemen herkesin yaşadığı ancak nedeni hakkında her hangi bir fikrinin olmadığı durumlar arasında tüylerin ürpermesi de yer alır.

Halk arasında “tüylerim diken diken oldu” olarak ifade edilen bu durumun arkasında yatan gizemi bilim insanları açıkladı.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmada anlık duygu değişimlerinde yaşadığınız o tüylerinizin diken diken olmasının nedeni ortaya çıktı.

Bakın neden tüyleriniz soğuk havalarda ya da duygusal bir olay yaşadığınızda diken diken oluyormuş.

BİYOLOJİK SÜRECİN BİR PARÇASIYMIŞ

Duygusal anlar yaşarken vücudumuzda beliren "tüylerin diken diken olması" hali, aslında sandığımızdan daha derin bir biyolojik sürecin parçasıymış.

Araştırmaya göre, cilt altındaki kasların kasılması sonucu ortaya çıkan bu tepki, aslında sempatik sinir sisteminin kıl köklerine sinyal göndermesiyle başlıyor.

Bu sinyaller sadece kısa vadede tüyleri kabartmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadede kıl köklerinde yeni saç tellerinin oluşumunu da tetikliyor.

Yani bu refleksin amacı sadece vücuda kısa süreli koruma sağlamak değil. Aynı zamanda kıl köklerindeki kök hücreleri uyararak, yeni kıl üretimini başlatıyor ve cildin soğuk hava gibi dış etkenlere uzun vadeli yanıt vermesine katkı sağlıyormuş.