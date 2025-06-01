İHA

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası binlerce insan Türkiye'ye sığınmıştı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta son bulmasıyla birlikte yıllardır ülkelerine hasret kalan insanlar ülkelerine dönmeye başlamışlardı.

SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Yıllardır ailelerine ve ülkelerine hasret kalan Suriyelilerin kimi kesin dönüş için kimi de bayram ziyareti amacıyla geldiği Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kapıda oluşan yoğunluğun artacağı tahmin ediliyor.

"İKİ DEVLET VE BİR MİLLETİZ"

8 yaşında savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'den 18 yaşında döndüğünü ifade eden Mahmut Karzu, şöyle konuştu:

2015 yılında Türkiye'ye geldik ve 10 yıldır burada yaşıyoruz, şu an da bayram sevinciyle ülkemize dönüyoruz ailecek. Çok mutlu oldum, dönüşüme ve aynı zamanda üzüldüm. Burada 10 yılda edindiğim dostlarımı kaybettim. Türk milletini seviyorum, Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanınızdayız, iki devlet ve bir milletiz.



Bizlere hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helali hoş olsun. 8 yaşında Türkiye'ye geldim, burada büyüdüm, Türkiye benim ana yurdum ve vatanım oldu. Bizlere iyi baktılar, Allah hepsinden razı olsun. Sülalemin hepsi Suriye'de.

"MİSAFİRPERVERLİĞİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM"

Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkürlerini dile getiren Fehmi Alamo, ise şu sözleri kullandı: