Uruguay'dan Hatay'a getirilen ve kaybolan anguslar için besiciden önemli uyarı

Hatay'da çiftliğine Uruguay'dan angus getiren besici, üçünden bir aydır haber alamıyor...

Reyhanlı ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde dededen kalma besicilik mesleğini devam ettiren İbrahim Yumuşak, 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvan ile çiftliğinde vatandaşlara hizmet ediyor.

SEVK EDİLİRKEN KAÇTILAR

Besicilik yapan İbrahim Yumuşak, geçtiğimiz ay Uruguay'dan getirdiği 100 angus cinsi büyükbaş hayvanın sevkiyatını besisine yapmak istedi. Yumuşak ilk tırı sorunsuz bir şekilde sevk etse de ikinci tırda bulunan 3 angus kayboldu.

KAYBOLAN ANGUSLARDAN BİR AYDIR HABER ALINAMIYOR

Yumuşak, Uruguay'dan getirilen ancak kaçarak ilçenin farklı noktalarına giden angusların peşinden giderek saatlerce kovalasa da hayvanları yakalayamamış ve hayvanlar kaybolmuştu.

Kaybolan anguslardan bir aydır hiçbir şekilde haber alamayan İbrahim Yumuşak, vatandaşların kaçan anguslara denk geldiklerinde kaçmaları gerektiğini ifade etti.

''AMİK OVASI'NA DOĞRU GİTTİLER VE NEREDEN ÇIKARLAR BİLEMEYİZ''

İbrahim Yumuşak, Uruguay'dan getirdiği angusların 3'ünden bir aydır haber alamadığını söyleyerek, "Çiftlikten 3 angus hayvanımız kaçmıştı. Anguslar kaybolalı bir ay oldu ve bir ayı da geçti. Kaçtıktan sonra herhangi bir haber alamadık. Hayvanları biz bulamadık ve kaçtılar.

Amik Ovası'na doğru gittiler ve nereden çıkarlar bilemeyiz. Bu anguslar hızlı bir şekilde indiler ve çitin üzerinden atlayıp kaçtılar. Bu angus cinsleri hırçın olduğundan kaçmayı başardılar. Şimdiye kadar bir haber de alamadık kendilerinden ve hala kayıplar.

''ANGUSLARI GÖREN OLURSA HEMEN UZAKLAŞSINLAR VE KAÇSINLAR''

İlk bir hafta izine rastladık ve kovaladık, bir türlü angusları yakalayamadık. Eğer bu angusları gören olursa hemen uzaklaşsınlar ve kaçsınlar. Çünkü bu cins hayvanlar aşırı hırçın oluyorlar.

Angusların kaybolması üzerinden hemen hemen bir ayı geçti. Bu anguslar Uruguay’dan gelmişti ve şu an Hatay'ın Amik Ovası'nda geziyorlar." ifadelerini kullandı.