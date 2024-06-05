Uzmanından ciğer tüketmenin püf noktaları Ciğer alırken, saklarken ve tüketirken kullandığınız yöntemleri unutun. İşin uzmanı, ciğerle ilgili tüm püf noktalarını Ensonhaber için tek tek sıraladı.

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Özel Haber

Ciğercilik, Salih Mehmet Köksal’ın baba mesleği.

Köksal, 1871 yılında Halep’ten gelerek İstanbul Beykoz’a yerleşen bir ailenin yeni kuşak temsilcisi olarak şimdi Üsküdar’da meslek hayatına devam ediyor.

Şu anda dana ciğerin kilosunun 420 lira ve süt dana ciğerinin kilosunun da 440 lira olduğunu belirten Köksal, satışların eskisi gibi devam ettiğini ancak Kurban Bayramı nedeni ile biraz düşüş yaşandığını anlattı.

Ciğer alanların en fazla yaptığı yanlış: Ciğeri yıkamak

Köksal, ciğer alanların en fazla yaptığı yanlışı şu ifadelerle açıkladı:

Ciğer satın alanların en çok yaptığı hata, ciğeri yıkamak oluyor. Çünkü bu hata, ciğeri hem sertleştiriyor hem de tadını bozuyor.

“Ciğer hassas bir ürün”

İstanbul’daki bir sakatat dükkanında çalışan Köksal, ciğerin hassas bir ürün olduğunu belirterek, dikkat edilecekleri Ensonhaber'e üç başlıkta şöyle sıraladı.

1- Ciğer alırken dikkat edilecekler:

-Tanıdık ciğercilerden alışveriş yapın.

-Aldığınız ciğeri en kısa zamanda buzdolabına koyun.

-Kısa zamanda tüketeceğiniz kadar ciğer alın.

2- Ciğer pişirken dikkat edilecekler:

-Ciğere tuzu ve baharatları en son koyun, çünkü özellikle tuz ciğeri sertleştirir.

-Ciğeri kesinlikle yıkamayın, yıkanınca sertleşir, sadece kanını süzün.

3- Ciğeri saklarken dikkat edilecekler:

-Çiğ ciğeri buzdolabının normal gözünde sadece 1 gün saklayabilirsiniz.

-Buzlukta saklanan ciğer sulanır. Ciğer sulandıktan sonra pişirildiğinde ise sertleşir.

-Buzlukta saklamak zorunda iseniz de ciğerin yiyeceğiniz kadarını buzdolabı poşetine koyun.

-Ciğer, buzdolabı poşetine konup ağzını bağlandığınızda, buzlukta 6 ay dayanır.

-Ciğer pişmiş olarak buzdolabının normal gözünde, zeytinyağın içinde porselen ya da cam tabakta 15 gün bozulmadan durabilir.

Ciğer pişirme önerisi:

Ciğeri süzgece koyun, kanını akıtın, sonra unlayın ve unun üzerinde çok yapışmaması için silkeleyin ya da tel süzgeçte eleyin.

Sonra bol ve kızgın yağda, sadece bir dakika süreyle kızartın.

Bir dakika sonra çıkartın ve kapaklı bir kabın içinde 3-4 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.