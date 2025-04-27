Uzmanlar, tatil rezervasyonu yapacakları dolandırıcılara karşı uyardı

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Havalar ısınınca tatil sezonu da yavaş yavaş başladı.

Tatil sezonu da ortaya çıkan sahte internet siteleri, rezervasyonlarda ön ödeme aldıktan sonra izlerini kaybettirebiliyor.

Bu durumda internet sitesini iyi incelemek ve ödemelerin resmi hesaplara yatırılması önem taşıyor.

Erken rezervasyon fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların dolandırılmaması için uzmanlar uyarı yapıyor.

"ERKEN REZERVASYON YAPACAKLAR DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞMESİN"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, yaklaşan tatil sezonu öncesinde erken rezervasyon yapmak isteyenleri, sahte internet siteleri nedeniyle yaşanabilecek dolandırıcılık riskine karşı uyardı.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Kılıç, sahte rezervasyon mağduru olunmaması için konaklanacak tesisin iyi araştırılması gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

- Otel hakkında internet yorumlarını dikkate almanın yanı sıra tatile çıkmadan önce iyi düşünüp, doğru karar vermek önemli.

- Plansız bir tatil, keyifli bir deneyim yerine kabusa dönüşebilir.

- Tatil planı yaparken ekonomik güç göz önünde bulundurulmalı.

- Otel fiyatları, ekstra ücretli hizmetler ve bölge esnafının turistlere yönelik fiyat politikası gözden geçirmeli.

- Ulaşım kolaylığı, sağlık hizmetlerine yakınlık gibi detaylar incelenmeli.

- Kaç gün kalınacağı ve gezilecek yerler hakkında bir plan yapılması, tatilin verimli geçmesi açısından önemli.

- Otelin ya da tatil köyünün, yalnızca kendi internet sitesinde paylaştığı görsellere güvenilmemeli, bağımsız platformlardaki kullanıcı yorumları, puanlamalar ve gerçek deneyimler mutlaka incelenmeli.

"SÖZLEŞME YAPMADAN ÖDEME YAPMAYIN"

Tatile karar verildiğinde, alınacak hizmete yönelik detayları içeren bir sözleşmenin mutlaka yapılması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Yazılı sözleşme yapılmadan kesinlikle ödeme yapılmamalı, yapılan ödemeler mutlaka belge karşılığında gerçekleştirilmeli. Tatil sona erene kadar, tüm ödeme belgeleri saklanmalı." diye konuştu.

Kılıç, sözleşmede hizmetin kapsamı, konaklama süresi, iptal şartları ve toplam ücret gibi bilgilerin, açık ve detaylı şekilde yer almasının önemine işaret ederek, sorun yaşanması durumunda tüketicilerin gerekli mercilere mutlaka başvurmaları gerektiğini bildirdi.

"AYIPLI HİZMETLERİ KAYIT ALTINA ALIN"

Tüketicilerin, karşılaştıkları mağduriyeti giderebilmek için ayıplı hizmetleri kayıt altına almasının önem taşıdığının altını çizen Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yaptığınız araştırma ve dikkatlice hazırladığınız yazılı sözleşmeye aykırı bir durumla karşılaşmanız halinde, hizmetin 'ayıplı hizmet' kapsamına girdiğini belgelemelisiniz. Öncelikle otel yetkilisine, ardından sözleşme yapılan tur şirketine durumu bildirmelisiniz.

"TÜKETİCİ HAKEMLERE BAŞVURUN"