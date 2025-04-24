Vali Davut Gül’den deprem sonrası kriz merkezlerine inceleme

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un batı ilçelerinde hissedildi.
Silivri ve Büyükçekmece’de kriz merkezleri hızla harekete geçti.
İstanbul Valisi Davut Gül, her iki ilçede koordinasyon toplantıları düzenleyerek çalışmaları denetledi.
VALİ GÜL BİLGİ ALDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.
Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
İLÇELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Gül, sonrasında Büyükçekmece'de de incelemelerde bulundu.
Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyen Gül, depremin etkilerini asgariye indirmek için ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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