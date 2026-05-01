Van Gölü Havzası’nda kar bereketi: Yer altı suları 2027’ye kadar beslenmeye devam edecek

Uzun süredir kuraklık baskısı altında olan Van Gölü Havzası, 2026 yılının başında etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte yeniden canlanma sürecine girdi. Uzmanlar, bu yağışların yalnızca yüzey sularını değil, yer altı su sistemlerini de besleyerek uzun vadeli bir su dengesi oluşturduğunu belirtiyor.

KURAKLIĞIN ARDINDAN GELEN TOPARLANMA

Son yıllarda özellikle kış aylarında yetersiz yağış alan havza, ciddi su çekilmeleri ve ekolojik baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak 2026’nın başında kaydedilen güçlü kar yağışları, su kaynaklarında önemli bir rahatlama sağladı.

Bu süreç, göl seviyesindeki düşüşün yavaşlaması ve ekosistemin yeniden dengeye oturması açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YAĞIŞ DÜZENİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Faruk Alaeddinoğlu, bölgedeki yağış rejiminde ciddi bir değişim yaşandığını belirterek geçmişte özellikle kasım ve nisan aylarında yoğunlaşan yağışların artık aynı düzeni göstermediğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre bu “sapma”, bölgenin su döngüsünü doğrudan etkileyen en önemli iklimsel değişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

KAR YAĞIŞI, YER ALTI SUYUNU BESLİYOR

Kar yağışlarının yağmurdan farklı olarak daha kalıcı bir etki yarattığını vurgulayan Alaeddinoğlu, bu suyun hızla yüzey akışına geçmek yerine toprağın alt katmanlarına süzülerek yer altı su rezervlerini beslediğini ifade etti.

Bu süreç sayesinde su, yalnızca kısa vadeli akışlara değil, uzun süreli ekosistem dengesine katkı sağlıyor.

ETKİSİ 2027'YE KADAR SÜREBİLİR

Uzman değerlendirmelerine göre 2026 başındaki yoğun kar yağışlarının etkisi sadece mevcut yıl ile sınırlı değil. Yer altı su hareketinin yavaş olması nedeniyle bu suyun etkisinin 2027 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu durumun, kaynak sularını ve akarsuları uzun vadede besleyerek bölgedeki su ihtiyacının bir kısmını karşılayacağı belirtiliyor.

DAĞLARDAKİ KAR ÖRTÜSÜ AVANTAJ SAĞLIYOR

Bölgede yüksek kesimlerde kar örtüsünün henüz tamamen erimemiş olması da su rezervleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmaması, karın kontrollü şekilde erimesine ve suyun daha dengeli bir biçimde sisteme katılmasına imkân tanıyor.

GÖLLER VE AKARSULAR İÇİN UMUT

Uzmanlara göre kar erimesiyle birlikte:

Akarsu debilerinde artış

Baraj doluluk oranlarında yükselme

Van Gölü seviyesinde iyileşme bekleniyor.

Bu gelişmelerin, bölge ekosistemine uzun süredir özlenen bir rahatlama getirmesi öngörülüyor.

Van Gölü Havzası’nda 2026 başında etkili olan kar yağışları, yalnızca kısa vadeli bir rahatlama değil, 2027’ye uzanan bir su desteği olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu dönemi bölge için “kritik bir su kazanımı” olarak tanımlıyor.