Palandöken’de kar sürprizi: Kayak sezonu Mayıs sonuna uzadı

Kış turizminin gözde merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, sezon sonuna yaklaşılırken beklenmedik bir kar bereketiyle yeniden hareketlendi. Bahar aylarına girilmesine rağmen etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, kayak sezonunun planlanandan daha uzun sürmesine imkan tanıdı.

SEZON PLANI DEĞİŞTİ

Normal şartlarda 30 Nisan’da sona ermesi öngörülen kayak sezonu, bu yıl hava koşullarının elverişli seyretmesiyle birkaç gün daha uzatıldı. Pistler, genel ziyaretçiler için 3 Mayıs’a kadar açık tutulacak.

Bu tarihten sonra ise tesisler tamamen kapanmayacak; profesyonel sporcular için kullanım devam edecek.

PROFESYONELLERE ÖZEL DÖNEM BAŞLIYOR

Merkezdeki pistlerin, Mayıs ayı boyunca kayak kulüpleri ve milli takımların antrenmanlarına tahsis edileceği açıklandı. Böylece Palandöken Kayak Merkezi, sezon dışı dönemde de spor turizmine katkı sunmayı sürdürecek.

Yüksek irtifa ve kaliteli kar yapısı, özellikle elit sporcular için önemli bir hazırlık ortamı oluşturuyor.

KAR KALINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede kar kalınlığının yer yer 160 santimetreye ulaşması, sezonun uzamasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. Bu durum, bahar aylarında dahi kayak yapılabilmesine olanak sağladı.

Uzmanlar, bu seviyedeki kar örtüsünün nadir görüldüğünü ve merkez için büyük bir avantaj yarattığını belirtiyor.

AVRUPA'DAKİ MERKEZLERİ GERİDE BIRAKIYOR

Uzun sezon süresiyle öne çıkan Palandöken Kayak Merkezi, yılda 6 aydan fazla kayak yapılabilen sayılı merkezler arasında yer alıyor.

Sezon uzunluğu bakımından birçok Avrupa kayak merkezini geride bırakan tesis, Türkiye’nin kış turizmindeki rekabet gücünü artıran önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor.

SPOR TURİZMİNE KATKI

Sezonun Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olması, özellikle milli takımlar için büyük bir fırsat sunuyor. Dünya genelinde birçok kayak merkezinde sezon kapanmışken, sporcular Palandöken’de yüksek irtifa antrenmanlarını sürdürebilecek.

Bu durum, hem sporcuların performans hazırlığına katkı sağlıyor hem de bölgenin turizm gelirlerine olumlu yansıyor.