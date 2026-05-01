Artvin'in yalancı bahara kanmayan demir elma ağacı

Doğanın ritmini en doğru okuyan ağaçlardan biri, Karadeniz’in serin yamaçlarında dikkat çekiyor. Borçka’da yetişen coğrafi işaretli demir elma, erken ısınan havalara aldanmayan yapısıyla bölge halkının “mevsim göstergesi” haline geldi. Diğer meyve ağaçları çiçek açsa da o, gerçek bahar gelmeden harekete geçmiyor.

DOĞANIN TAKVİMİNE SADIK

Son yıllarda artan sıcaklık dalgalanmaları, birçok meyve ağacının erken çiçek açmasına neden oluyor. Ancak demir elma ağacı bu değişkenliğe karşı temkinli davranıyor.

Çevresindeki ağaçlar tomurcuklanırken kuru görünümünü koruyan demir elma, yalnızca uygun iklim koşulları oluştuğunda çiçek açıyor. Bu özelliği sayesinde don riskinden korunarak verimini güvence altına alıyor.

Bölge halkı ise gerçek baharın gelişini bu ağacın çiçek açmasıyla anladıklarını belirtiyor.

COÜRAFİ İŞARETLE TESCİLLENDİ

Borçka’nın önemli tarımsal değerlerinden biri olan demir elma, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alarak resmen koruma altına alındı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, bu ürünün ilçenin ilk coğrafi işaretli değeri olduğunu vurgulayarak, üretimin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bu kapsamda yüzlerce fidanın toprakla buluşturulması ve ilerleyen süreçte vatandaşlara ücretsiz dağıtılması hedefleniyor.

ŞİFA KAYNAĞI

Demir elma yalnızca dayanıklılığıyla değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor:

Uzun süre bozulmadan saklanabiliyor



Pekmez ve sirke üretiminde kullanılıyor



Özellikle sirke türü yoğun ilgi görüyor



Şeker hastalarının tüketimine uygun olduğu ifade ediliyor

Yörede geleneksel olarak fırınlanarak tüketilen demir elma, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip gibi rahatsızlıklarda da şifa niyetine kullanılıyor.

"İKLİME ALDANMAZ"

Bölgede yaşayan vatandaşlar, demir elmanın doğaya karşı “temkinli” yapısına dikkat çekiyor. Uzun yıllardır bu ürünü gözlemleyenler, ağacın ancak doğru zamanı geldiğinde çiçek açtığını ifade ediyor.

Ayrıca demir elmanın dayanıklılığı da dikkat çekici. Uygun koşullarda aylarca saklanabilen bu ürün, geçmişte mısırların içinde muhafaza edilerek kış boyunca tüketiliyordu.

GELECEKTE DAHA DEĞERLİ OLABİLİR

Bölge halkı, demir elmanın ilerleyen yıllarda daha da kıymetli hale geleceğini düşünüyor. Özellikle sınırlı üretim ve kendine özgü özellikleri, ürünü özel kılıyor.

Yetkililer, fidan üretimi ve yaygınlaştırma çalışmalarıyla bu değerin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor.