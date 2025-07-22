Van kedileri Türkiye’yi sarıyor

Duygusal yapısı, cana yakın karakteri, bembeyaz ipeksi tüyleri ve farklı göz renkleriyle Van kedisi, kentin kültürel simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Neslinin korunması ve orijinal özelliklerine en yakın bireylerin sayısının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar, Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde titizlikle devam ediyor.

Her yıl merkezde damızlık kedilerden yeni yavrular elde ediliyor ve “Her Eve Bir Van Kedisi” projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına sahiplendirme yapılıyor. Son 5 yılda 750 aile Van kedisine kavuşurken, bu yılın ilk doğumlarından elde edilen 75 yavrudan 50’sinin hayvansever ailelerle buluşturulması hedefleniyor.

KİMLİKLİ, AŞILI VE ÇİPLİ KEDİ TESLİMATI

Yavru kediler, detaylı bir sağlık sürecinden geçiyor. Her bir kedi için; adı, ırkı, cinsiyeti, göz rengi, doğum tarihi, kuyruk yapısı, tüy rengi, işitme durumu, kimlik ve mikroçip numarasını içeren uluslararası standartta sağlık karnesi hazırlanıyor. Aşıları tamamlandıktan sonra, belirlenen cüzi bir ücret karşılığında yeni sahiplerine teslim ediliyor.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yılda üç doğum periyodu planladıklarını ve bu yılın ilk doğum partisinden elde edilen yavruların sahiplendirme sürecinin başladığını söyledi:

Bu yıl merkezimizde ilk doğumdan 75 yavru elde ettik. Bunların bir kısmı sahiplendirilecek. Ücretli sahiplendirme bugün itibarıyla başladı. Van kedisini gerçekten seven, ona özen gösterecek aileleri bekliyoruz.

"KEDİYİ DEĞİL, SORUMLULUĞU SAHİPLENDİRİN"

Kaya, sahiplendirme sürecinde sadece başvuru yapılmasının yeterli olmadığını, bazı kriterlerin dikkate alındığını belirtti:

Bizim için önemli olan, Van kedisinin değerini bilen, ona iyi bir yaşam alanı sunabilecek kişilere ulaşmak. Sahiplenmek isteyen kişiler önce bizimle iletişime geçmeli. Burada bir tanıdıkları varsa, ön onayla birlikte alım işlemi gerçekleşebiliyor. Hatta görevlimiz, kediyi havaalanına kadar götürüp teslim edebiliyor.

Ücretin sembolik olduğunu vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

Satış amacı gütmüyoruz, ancak talip olan kişinin ciddiyetini görmek için bu ücreti bir filtre olarak değerlendiriyoruz. Kimlik kartı, sağlık karnesi, seyahat belgeleri ile birlikte teslim ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıt yaptırıldığı sürece, Türkiye’nin her yerine rahatlıkla taşınabiliyor.

"HER YIL BÜYÜYEN BİR VAN KEDİSİ AİLESİ VAR"

Kaya, “Her Eve Bir Van Kedisi” projesinin ülke çapında büyüyen bir sevgi ağı oluşturduğunu belirterek şu bilgileri verdi: