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Van Muradiye Şelalesi'ne ilgi yoğun

Van Muradiye Şelalesi'ne ilgi yoğun Her mevsim olduğu gibi kış aylarında da cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, yurdun dört bir yanında ziyaretçi akınına uğruyor.