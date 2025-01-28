Van Muradiye Şelalesi'ne ilgi yoğun

İHA
Kışın donmuş görüntüsüyle yazın ise gürül gürül akan suyuyla büyük ilgi gören Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, yoğun ilgi görüyor.
Bendimahi Çayı üzerinde bulunan şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine tatminsiz bir görüntü oluşturuyor.
ZİYARETÇİSİ EKSİK OLMUYOR
Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.
"MUHTEŞEM BİR GÖRÜNTÜ"
Kastamonu’dan gelen Saim Gürel isimli ziyaretçi, "Ailece buraya geldik, böyle bir doğa harikası hiçbir yerde yoktur. Muhteşem bir görüntü, ilk defa Muradiye Şelalesi'ni görüyorum. Herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış