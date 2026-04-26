Van semalarında büyüleyen an: İnsan silüetini andıran bulut gölle bütünleşti

Doğu Anadolu’nun gözde şehirlerinden Van, doğanın nadir sunduğu görsel şölenlerden birine sahne oldu. Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren sıra dışı bulut oluşumu, hem şekli hem de göldeki yansımasıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

GÖKYÜZÜNDE İNSAN SİLÜETİ

Şehir merkezinde gün batımına yakın saatlerde ortaya çıkan bulut kümesi, insan figürünü andıran şekliyle dikkat çekti. Gökyüzünde beliren bu ilginç görüntü, kısa sürede çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

VAN GÖLÜ'NDE YANSIMASIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Bulutun en dikkat çekici yanı ise Van Gölü’nün durgun yüzeyinde oluşturduğu yansıma oldu. Gökyüzündeki figürün suya yansıması, manzarayı adeta ikiye katlayarak eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı.

ATATÜRK'E DE TRUMP'A DA BENZETTİLER

Güneşin batışına yakın saatlerde oluşan ışık ve renk geçişleri, bulutun silüetini daha da belirgin hale getirdi. Turuncu, pembe ve mor tonlarının hâkim olduğu gökyüzü, manzaraya ayrı bir estetik kattı.

Bulutu kimileri Atatürk'e kimi de Trump'a benzetti.

KISA SÜREDE KAYBOLDU

Doğanın sunduğu bu nadir görüntü uzun sürmedi. Kısa süre içerisinde şekil değiştiren bulut kümesi ve göldeki yansıması kaybolurken, ortaya çıkan manzara izleyenlerin hafızasında yer etti.