Van'da 9 ayda 500’e yakın hayvana müdahale

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin doğadan kopmuş, yaralı veya annesinden ayrılmış yaban hayvanlarına yeniden yaşam umudu sunduğunu belirtti. Aslan, Van Gölü Havzası’nın ülkemizin beşte bir sulak alanını barındıran zengin bir bölge olduğunu ve bu zenginliğin hem biyoçeşitlilik hem de hasta ve yaralı yaban hayvanı olarak kendilerine yansıdığını ifade etti.

2025'İN İLK 9 AYINDA 500'E YAKIN HAYVANA MÜDAHALE

Merkeze yılın her döneminde çok sayıda yaban hayvanı getirildiğini anlatan Prof. Dr. Aslan, bahar aylarında genellikle yuvadan düşen ve annesinden ayrılan yavrulara baktıklarını söyledi:

Bu yıl da doğaya tutunamayan tilki, kurt, karga ve şahin yavruları merkezimize ulaştırıldı. Yaklaşık 100 yavruyu rehabilite ettik, 60’ını yeniden doğaya kazandırdık. Sadece yavrular değil; trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları veya güçsüz düşme sonucu zarar gören yetişkin hayvanlar da merkezin kapısını çalıyor. 2025’in ilk dokuz ayında 500’e yakın yaban hayvanı merkezde tedavi edildi.

YARALI KARTALLARDAN KURTLARA, HER TÜR İÇİN YAŞAM MÜCADELESİ

Merkeze getirilen hayvanlar arasında kurt, tilki, şahin, kaya kartalı, arı şahini, kerkenes ve doğan gibi yırtıcı türlerin de bulunduğunu aktaran Aslan, bu yıl tedavisi tamamlanan 20 yırtıcı kuşun özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Ayrıca, nesli tehlike altında olan sakallı akbaba ve toy kuşu gibi türler de merkezde koruma altına alınarak tedavi ediliyor.

BİLİNÇLENME ARTIYOR, YARALANMALAR AZALIYOR

Prof. Dr. Aslan, merkezin sadece tedavi değil, aynı zamanda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüğünü belirtti:

Haftalık seminerler, öğrenci ziyaretleri ve çevre bilinci etkinlikleriyle özellikle çocukları doğa sevgisiyle büyütmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını almaya başladık. Ateşli silah yaralanmalarında belirgin azalma görüyoruz. Van’ın farklı ilçelerinde yürütülen farkındalık çalışmaları sayesinde, vatandaşlar yaralı hayvanları merkeze ulaştırma konusunda çok daha duyarlı hale geldi.

DOĞAYA DÖNEMEYENLER İÇİN GÜVENLİ BİR YUVA

Merkeze getirilen tüm hayvanların doğaya geri dönemediğini ifade eden Aslan, merkezin rolünü şöyle özetledi: