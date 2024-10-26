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İHA

Her yıl kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte çeşitli bölgelerde toplanan kargalar, güvenlik, yiyecek arayışı gibi nedenlerle büyük gruplar halinde hareket ediyor.

Edremit semalarında karanlık bir bulut gibi süzülen binlerce karga, ilginç görüntüler oluşturdu.

GÖKYÜZÜ SİYAHA BÜRÜNDÜ

Gökyüzünde süzülen kargalar semayı adeta siyaha bürürken, uzmanlar, kargaların bu tür toplu hareketlerinin kış aylarına hazırlık süreciyle ilgili olduğunu belirtiyor.