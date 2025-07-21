Van'da inşaat işçileri düğün salonundan gelen müzikle halay çekti

Van'da bir inşaatta işçilerin halay videosu gülümseten anlar yaşattı...

Başkale ilçesinde bir hastanenin inşaatında çalışan işçilerin halay çekip eğlendikleri anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÜĞÜN SALONUNDAN GELEN MÜZİKLE HALAY ÇEKTİLER

Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan 75 yataklı devlet hastanesinin inşaatında çalışmalar devam ederken cep telefonu ile kaydedilen bir görüntü izleyenleri gülümsetti.

Bir düğün salonunun tam karşısında yer alan şantiyede çalışan inşaat işçileri halaya kendilerini kaptırınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yakın konumda bulunan bir arkadaşlarının kayıt altına aldığı o anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü.

Paylaşılan video için sosyal medya kullanıcıları, "Helal olsun güzel oynamışlar" gibi yorumlarda bulundu.