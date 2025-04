AA

Kadınların erkek egemen mesleklerde gösterdiği başarılar, her geçen gün daha fazla takdir topluyor.

Van Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan D.K.G., bu başarı hikayelerinden birini yazıyor.

Türkiye'deki sadece beş kadın bomba uzmanından biri olan D.K.G., 8 yıl boyunca ölümle yaşam arasındaki ince çizgide görevini yerine getirerek yüzlerce hayatı kurtardı.

BOMBA UZMANI OLMAYA KARAR VERDİ

Türk Polis Teşkilatı'na 15 yıl önce dahil olan D.K.G., polislik mesleğinin en riskli dallarından birinde kendini geliştirmek istedi.

Bomba uzmanı olmaya karar vererek kurslara, uygulamalı ve teorik eğitimlere katılan, psikoteknik testlere tabi tutulan D.K.G., kendini geliştirerek 8 yıl önce Türkiye'de bu alandaki ilk kadın polislerden biri olarak göreve başladı.

100'ÜN ÜZERİNDE VAKAYA MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların güvenliği için ölümle yaşam arasındaki ince çizgide bomba düzeneklerini imha eden polis memuru, kritik müdahaleleriyle olası patlamaların ve saldırıların önlenmesine katkı sundu.

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı görevlerde 100'ün üzerinde vakaya müdahale eden, patlayıcı düzeneklerini etkisiz hale getiren D.K.G., cesareti ve başarısıyla hemcinslerine de örnek oldu.

BOMBA İMHA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye'deki 5 kadın bomba uzmanından biri olan D.K.G'nin gerçekleştirdiği bombalı paket imha tatbikatı görüntülendi.

Senaryo gereği meslektaşlarıyla bomba ihbarının yapıldığı bölgeye giden D.K.G., robotla yapılan ön incelemenin ardından 45 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetini giyerek şüpheli paketi inceledi. Patlayıcı olduğu anlaşılan şüpheli paket, fünye ile imha edildi.

"TÜRKİYE'DEKİ 5 KADIN BOMBA UZMANINDAN BİRİYİM"

Polis memuru D.K.G., AA muhabirine, 15 yıldır mensubu olduğu Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Görevini 8 yıldır bomba uzmanı olarak ifa ettiğini belirten D.K.G., şunları kaydetti:

"Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devletimizin ve teşkilatımızın bize ihtiyaç duyduğu her yerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Devlet büyüklerimizin, teşkilattaki meslek büyüklerimizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Türkiye'deki 5 kadın bomba uzmanından biriyim. Görev yaptığım sürede şüpheli paket konusu ve bomba gibi 100'den fazla vakaya müdahale ettim, patlayıcıları etkisiz hale getirdim. Her meslekte olduğu gibi bomba uzmanlığının da ciddiyetini ve hassasiyetini göz önünde bulundurduğumuzda birtakım zorlukları mevcut. İnsanların ve devletimizin faydasına yaptığımız işimizi seviyoruz."