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İHA

Türkiye yarım asırlık terör belasından kurtuluyor...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı sonrası Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakmaları çağrısında bulundu.

Günler önce 12. kongresini düzenleyen terör örgütü PKK, kongrede alınan karar ile birlikte silah bıraktıklarını ve örgütün kendini feshettiğini açıkladı.

EVLATLARINA KAVUŞMA YOLU AÇILDI

Çocukları dağa kaçırılan ailelerle birlikte 101 haftadır DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Nazlı Sancar, PKK'nın fesih kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Bu sürecin annelerin gözyaşlarının son bulması ve çocuklarına kavuşmaları anlamına geldiğini belirten Sancar, silahların bırakılmasının, evlatlarına kavuşma yolunu açtığını ifade etti.

"YÜREĞİ YANAN ANNELERİN DUALARI KABUL OLDU"

Vanlı anne Nazlı Sancar, evlatlarının dönmesiyle ilgili umutlarının arttığını ve büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Anneler olarak yıllardır verdikleri mücadelenin karşılık bulduğunu dile getiren Sancar, "Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu. Çok umutluyuz, çok sevinçliyiz. Silahların bırakılması, evlatlarımıza kavuşacağımız anlamına geliyor. Sabah saatlerinden beri ‘gözün aydın’ mesajları alıyorum. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız." diye konuştu.

"BARIŞIN KOKUSU ÇOK GÜZEL"

Sürecin olumlu ilerlediğini vurgulayan Sancar, "Barış sürecinin kokusu çok güzel. Hepimiz dört gözle evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah onları kucaklayacağız. Bizlere ‘anne’ diyecekler. Bu hasret ve gözyaşları sona erecek.

"ARTIK ŞEHİT HABERİ DUYMAK İSTEMİYORUZ"

Artık şehit haberi duymak istemiyoruz. Anneler artık ağlamasın. Yeter, ‘edi bese’ diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

"SADECE ÇOCUKLARIMIZI KUCAKLAMAK İSTİYORUZ"

Yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirten Sancar, devlet yetkililerine de bir çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız döndüklerinde, onları cezaevine atmasınlar. Ellerini kelepçelemeden bizlere teslim etsinler. Bu çocukları okumak için değil, savaşmaları için götürdüler. 8 ila 14 yaş aralığındaki çocuklar silah altına alındı. Bu nedenle döndüklerinde onları cezaevi yerine ailelerine teslim etsinler. Biz sadece çocuklarımızı kucaklamak istiyoruz."