Türkiye, Volkan Konak'ı uğurluyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak için memleketi Trabzon'da cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törene çok sayıda Volkan Konak hayranı katıldı.
Şarkılarında bahsettiği ceviz ağacı altında babasının yanına defnedilen Konak'ın defin işleminden sonra ise her ünlü cenazesinde artık alışılagelen görüntüler yaşandı.
MEZARLIKTA FOTOĞRAF YARIŞI
Konak'ın mezarının fotoğraf çekmek isteyenlerle kendini de mezarla birlikte kadraja sığdırmaya çalışan selfie'ciler birbiriyle yarıştı.
O anlarda kameralar da kayıttaydı.
Cenaze töreninde fotoğraf yarışına girenlerin o halleri kameralara yansıdı.
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