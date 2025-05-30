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İHA

Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

Satıcılar kurbanlık hayvanları sergilemek için pazarlara akın ederken, firari hayvan haberleri de çoğalmaya başladı.

Bir olay da Yalova'da yaşandı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Çiftlikköy ilçesinde bir kurbanlık koyun, sahibinin elinden kaçmayı başardı.

Firari kurbanlık, İzmit kara yolu üzerinde Kocaeli istikametine doğru seyreden araçların içine var gücüyle koştu.

O ANLAR KAMERADA

Yolun ortasında koşan koyunu gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kameraya aldı.

YAKALANDI

Kara yolunda ilerleyen ve trafiğin sıkışmasına neden olan koyun bir süre sonra yakalandı.

Firarı kurbanlık, sahibine teslim edildi.