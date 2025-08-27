Yalova'da insan yüzlü örümcek görüldü

Yalova'da merkeze bağlı Safran köyünde yaşayan bir kişi, evinin bahçesinde insan yüzünü anımsatan bir örümcekle karşılaşınca, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

"KÖŞELİ YENGEÇ ÖRÜMCEĞİ" OLARAK BİLİNİYOR

Türkiye’nin farklı noktalarında da daha önce görülen örümceğin, "insan yüzlü örümcek" olarak adlandırılan 'Köşeli yengeç örümceği’ olduğu bildirildi.

Latince isminin Palearktik Thomisus onustus olduğu ifade edilen örümceğin, kamuflaj yeteneğiyle çiçeklerin üstünde avını beklerken renk değiştirebildiği kaydedildi.