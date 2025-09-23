Yalova’da 'Siyah' isimli karga, pansiyonun maskotu oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde pansiyon işleten 53 yaşındaki Salman Boyraz, üç ay önce çatıdan düşerek kanadı kırılan yavru bir kargaya sahip çıktı. Komşularının kendisine emanet ettiği yaralı kuşa özenle bakan Boyraz, karganın hayatta kalmasını sağladı.

"DOĞAYA SALINAMAZ" DENİLİNCE EVİNE ALDI

İlk etapta veterinere götürülen karga için Park Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerektiği söylendi. Ancak burada, kanadının tamamen iyileşemeyeceği ve doğaya salınacağı öğrenilince Boyraz, kargayı kendi bakımı altına aldı.

Kedi ve köpeğiyle birlikte pansiyonun kafe bölümünde büyüttüğü kargaya “Siyah” adını veren Boyraz, kısa sürede onunla güçlü bir bağ kurdu.

ÇOCUKLARIN YENİ EĞLENCE MERKEZİ

Siyah’ın gelişiyle birlikte pansiyon adeta çocukların uğrak noktası oldu. Minik ziyaretçiler kedi Şans, köpek Vera ile birlikte en çok kargaya ilgi gösteriyor. Boyraz, “Siyah hayatımıza girdikten sonra burası çocukların eğlence merkezi haline geldi.” diyerek sevimli dostlarının işletmeye ayrı bir renk kattığını söyledi.

"KONUŞUYOR GİBİ TEPKİ VERİYOR"

Karganın oldukça zeki olduğunu belirten Boyraz, onunla sürekli konuştuğunu dile getirdi:

Acıktığında sesleniyor, adını söylediğimde tepki veriyor. Koltukta uyuyakaldığımda gelip beni uyandırıyor. Bazen söylediklerini anlıyorum, bazen anlamıyorum ama karşılıklı bir iletişimimiz var.

"BESLE KARGAYI, OYSUN GÖZÜNÜ" SÖZÜNE MİZAHLA CEVAP

Boyraz, kargasıyla çarşıda dolaşırken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirterek şunları aktardı:

“Herkes şaşkınlıkla sorular soruyor. En çok duyduğum söz ‘Besle kargayı oysun gözünü’. Ben de gülerek, bazen gözümü sakınıyorum.”

DOĞAYA ALIŞTIRMA ÇABASI

Karganın uçabilmesi için zaman zaman bahçeye ve çatıya bıraktığını söyleyen Boyraz, “Henüz tam uçamıyor ama ileride uçacağını düşünüyorum. Olmazsa çocuklarıma, torunlarıma bir hatıra olarak kalacak.” dedi.

PANSİYONUN MASKOTU

Siyah, bugün sadece Boyraz’ın değil, pansiyona gelen misafirlerin de sevgilisi haline geldi. Ziyaretçiler, omzuna konan ve kendisiyle oyun oynayan kargayı farklı ve sevimli bir dost olarak gördüklerini dile getiriyor.