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İHA

Yalova'da kent genelinde dilencilere yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M. P. isimli şahıs da çalışma kapsamında yakalandı.

Ekipler, dilenciyi yakalayarak Zabıta Karakolu’na götürdü.

164 BİN TL İLE YAKALANDI

Burada yapılan üst aramasında, dilencinin üzerinden tam 164 bin 125 TL, döviz olarak da 10 Euro ve 5 dolar çıktı.

Paraların sayılmasında 6 zabıta personeli görev aldı.

PARALARI SAYMAKTA ZORLANDILAR

Ekiplerin paraları saymakta zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

M.P.’nin dilencilik yaparak elde ettiği paralarla ilgili olarak yasal işlem başlatıldı ve paralar tutanakla zabıta tarafından el konuldu.