Yalova'nın Armutlu ilçesi kıyılarında müsilaj endişesi

AA

Yalova'nın Armutlu ilçesi sahil boyunca gözlemlenen köpüksü tabaka, hem yerel halk hem de bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından fark edildi.

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Armutlu ilçesinin Tavşantepe mevkisindeki sahilde yoğunlaştı.

Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü bir tabaka oluştu.

KÖPÜKSÜ TABAKA KIYI BOYUNCA YAYILIYOR

Sabah saatlerinden itibaren deniz yüzeyinde yoğunlaşan müsilaj tabakası, özellikle rüzgârın etkisiyle sahil şeridine doğru sürüklendi. Görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra deniz yaşamı açısından da endişe yaratan bu tabaka, vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

UZMANLARDAN UYARI: MÜSİLAJ GEÇİCİ DEĞİL, KALICI BİR RİSK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Karaca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: