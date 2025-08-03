Yanan 3 bin hektar ormanın dönüşümü için 100 yıl gerekli

Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Arıcak, Bursa’da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanın küle döndüğünü belirten Arıcak, bunun 2 bin 200 futbol sahasına denk geldiğini söyledi.

"YANAN ORMAN, YALNIZCA AĞAÇ DEĞİLDİR"

Prof. Dr. Arıcak, ormanların sadece ağaçlardan ve yaban hayvanlarından oluşan alanlar olmadığını vurgulayarak, "Okyanuslardan sonra en büyük karbon yutakları ormanlardır. Bu nedenle bir orman yangını, iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü doğal savunmamızın da yok olması demektir" dedi.

Yangın sırasında atmosfere salınan karbondioksitin, hem iklim krizini derinleştirdiğini hem de çevresel bir kısır döngüyü tetiklediğini ifade etti.

"YANAN ORMANLIK ALANLAR YÜZ YILDA ESKİ HALİNE DÖNER"

Yanan ormanlık alanların yeniden yeşillendirilmesinin Anayasa’nın 169. maddesi gereği zorunlu olduğunu belirten Arıcak, bu görevin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü hatırlattı. Bursa’da yanan ağaçların çoğunun kızılçam ve karaçam türü olduğunu dile getirerek, kızılçamın hem yanmaya yatkın hem de sonrasında kendini yenileyebilen bir tür olduğuna dikkat çekti.

Yangın sonrası yapılacak ilk adımın hasar tespiti olduğunu ifade eden Arıcak, bölgede ekonomik olarak değerlendirilebilecek ağaçların sanayi odunu, yakacak odun veya yonga olarak kullanılacağını, ardından fidan dikimi ve tohumlama çalışmalarının başlayacağını söyledi.

"TOPRAK, YABAN HAYATI VE EKOSİSTEM DE ZARAR GÖRÜYOR"

Yangının etkilerinin yalnızca ağaçlarla sınırlı kalmadığını belirten Arıcak, toprağın yapısının da yangından olumsuz etkilendiğini dile getirdi:

Yangın sonrası topraktaki organik madde yanıyor, asitlilik artıyor ve su tutma kapasitesi düşüyor. Bu da erozyon riskini artırıyor. Ancak bu etkiler kalıcı değil, zamanla toprak kendini yeniler.

Bir orman örtüsünün yeniden görünür hale gelmesinin 10 yılı bulabileceğini, ancak tam anlamıyla bir orman ekosisteminin oluşmasının yaklaşık 100 yılı gerektirdiğini vurgulayan Arıcak, “Yangın doğanın bir parçası olabilir, ancak bu denli geniş ve kontrolsüz olduğunda büyük tahribata yol açıyor” dedi.

"ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI"

Prof. Dr. Arıcak, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu: