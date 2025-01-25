Yangında anında neler yapılmalı

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Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde çıkan yangında 78 vatandaşımızı kaybettik.

Yaşanan facianın ardından milyonların yüreği yanarken, hayatını kaybedenlerden geriye, acı hikayeler ve gözü yaşlı aileler kaldı.

Bu yangın felaketinin ardından akıllara, "Yangın anında neler yapılabilir?" sorusu geldi.

Yangın, saniyeler içinde hayatı tehlikeye atan en yıkıcı felaketlerden biridir.

Bu nedenle, yangın anında nasıl hareket edeceğinizi bilmek ve uygulamak, hem sizin hem de çevrenizdekilerin hayatta kalma şansını artırabilir.

İşte yangın sırasında yapılması gerekenler ve duman zehirlenmesinden korunmanın yolları:

SOĞUKKANLI OLMAK ÖNEMLİ

Soğukkanlılığınızı Koruyun: Panik, yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Hızlı ancak kontrollü hareket edin.

Yangın Alarmını Aktive Edin: Binada yangın alarm sistemi varsa, hemen aktive ederek diğer kişileri uyarın.

Acil Durum Numaralarını Arayın: Türkiye için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Yangının yerini ve durumunu net bir şekilde bildirin.

Yangın Söndürücü Kullanın (Eğer Güvenliyse): Küçük bir yangını kontrol altına almak için yangın söndürücü kullanabilirsiniz. Ancak yangın büyüyorsa, kişisel güvenliğinizi riske atmayın.

GÜVENLİ TAHLİYE YÖNTEMLERİ

Kaçış Planını Uygulayın: Daha önceden belirlenen tahliye planını kullanarak, güvenli bir çıkış yolu bulun.

Kapı Kontrolü: Yangının diğer tarafında olup olmadığını anlamak için kapının arkasını kontrol edin.

Kapı sıcaksa, o yoldan gitmeyin ve alternatif bir çıkış bulun.

Kapı soğuksa, yavaşça açarak yolun güvenli olup olmadığını kontrol edin.

Alçakta Kalın: Yangın sırasında oluşan yoğun duman, genellikle yukarıda birikir. Bu yüzden yere yakın hareket ederek temiz hava alabileceğiniz seviyede kalın.

ZEHİRLENMEYİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Islak Bez veya Maske Kullanımı: Burnunuzu ve ağzınızı ıslak bir bezle kapatın. Bu, soluduğunuz dumanı filtrelemeye yardımcı olur.

Havalandırma Sağlayın: Eğer bir odada mahsur kaldıysanız, pencereyi açın ve temiz hava girmesini sağlayın. Ancak, dumanın daha fazla yayılmasını önlemek için kapıları kapalı tutun.

Ellerinizi ve Dizlerinizi Kullanın: Dumandan kaçarken, el ve dizlerinizin üzerinde emekleyerek hareket edin. Bu, temiz hava katmanına daha yakın kalmanızı sağlar.

MAHSUR KALDIYSANIZ

Dışarıdan Görünür Olun: Pencereye giderek yardım işareti yapın. Bir fener veya parlak renkli bir giysi kullanarak dikkat çekin.

Kapı Altlarını Kapatın: Dumanın odaya girmesini önlemek için kapı altlarını ıslak bir bezle kapatın.

Sakin Kalın: Yardım ekipleri gelene kadar panik yapmadan bekleyin ve enerjinizi koruyun.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKTEN SONRA

Yetkililerden Onay Almadan Binaya Girmeyin: Yapının güvenli olduğundan emin olmadan binaya dönmeyin.

Sağlık Kontrolü Yaptırın: Dumana maruz kalmışsanız, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Psikolojik Destek Alın: Yangın sonrası travma, kişisel veya profesyonel destekle daha kolay aşılabilir.