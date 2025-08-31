Yaren leylek Eylül'ü beklemeden gitti

Yaren leylek yola çıktı...

Gelişi ve gidişi milyonlar tarafından sosyal medyada takip edilen Yaren leylek, yuvadan ayrıldı.

Bursa'nın Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi olan, aynı zamanda sosyal medyada da çok sevilen 'Yaren' leylek, 14'üncü yılındaki göç yolculuğuna başladı.

EYLÜL GELMEDEN GİTTİ

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu arkadaşlığı gönüllere taht kuran Yaren, Eylül gelmeden yola çıktı.

14'üncü yılında Balıkçı Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, göç zamanının gelmesiyle mevsimin daha sıcak geçtiği ülkelere doğru yolculuğuna başladı.

"VE YAREN YOLA ÇIKTI"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren'in göç yolculuğuna çıktığını şu sözlerle paylaştı:

Ve Yaren yola çıktı. Martta gelişini saat saat beklediğimiz Yaren’imiz dünden beri ortalıkta gözükmüyor. Bu yıl eylülü beklemeden gitti. Adem Amca dünden beri belki gelir diye beklemiş ama bugün de hiç gözükmeyince gittiklerinden emin olduk. Yolları açık olsun.