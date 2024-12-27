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İHA

Yargıtay, bir emsal karara daha imza attı.

Çorum'da çocuk sahibi olmak isteyen çift, doğal yollardan çocuk sahip olamayınca tüp bebek tedavisine başvurdu.

Pahalı tedavinin sürdürülebilmesi için koca, eşinin ziynet eşyalarını da bozdurarak tedaviyi devam ettirdi ancak çiftin çocuğu olmadı.

Bunun üzerine ev içindeki geçimsizlikler de eklenince eşinden boşanan kadın, tedavi sürecinde elinden alınan ziynet eşyalarını da geri istedi.

DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Davalı eş, tedavi masraflarının karşılanması için kadının ziynet eşyalarını kullandığını kabul etti.

Yerel mahkeme, ziynet eşyalarını satan kocayı haklı buldu.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tüp bebek tedavisi için eşinin ziynet eşyalarını satan kocayı haklı bulan yerel mahkemenin kararını bozdu.

KOCA KUSURLU BULUNDU

Daire, evlilik esnasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlandığını ve kişisel malı niteliği kazandığını belirtti.

Yaşanan olayda ziynet eşyalarının tedavi için bozdurulduğu anlaşılırken, iade edilmek üzere davalı eşe verildiğinin kanıtlanamadığı ifade edildi.

Kararda, bozdurulan ziynet eşyalarının rıza ile ve iade şartı olmaksızın verildiğinin davalı erkek tarafından ispatlanması gerektiği belirtildi.

ZİYNET EŞYALARININ İADESİNE HÜKMEDİLDİ

İspatlanamayan bu duruma ilişkin erkeğin, dava konusu ziynet eşyalarını davacı kadına iade etmesi gerektiği aktarıldı.

Yargıtay, ziynet eşyalarının erkek tarafından kadına iadesine hükmetti.

"EMSAL BİR KARAR"

Yargıtay tarafından verilen kararı değerlendiren avukat Mehmet Azar, “Yerel mahkemede görülen maddi, manevi tazminat, boşanma davası ve ziynet alacak davasıyla ilgili yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme, ziynet eşyalarının tüp bebek tedavisinde kullanılmak üzere davalı koca tarafından alındığını fakat iade edilmemesi gerektiğini söylemiştir” dedi.

Ziynet eşyalarının iade edilmemek şartıyla davalı kocaya verildiğini ancak bu durum ispatlanamadığı için iadesinin gerektiğini söyleyen avukat Azar, “Yargıtay ziynet eşyalarının kadına ait olduğu ve kadına iade edilmesi gerektiği yönünde emsal bir karara imza atmıştır” dedi.