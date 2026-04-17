Hiç es geçmedi: Bir baykuşun 20 yıldır yaptığına bakın

Perşembe ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Atilla Karakaya'nın serendisine yıllar önce gelen bir baykuş, yumurtalarını bıraktı.

Durumu fark eden Karakaya, yavrular için buraya boş arı peteği yerleştirerek yuva hazırladı.

Karakaya, o günden bu yana baykuşların her mart ayında gelip yumurta bıraktığını, yavruların büyüyünce buradan ayrıldıklarını ve her birine isim verdiğini belirtti.

Hayvanlara her zaman sevgi beslediğini belirten Atilla Karakaya, "Ben bu hayvanın yuvasını bozmadım, hatta baykuşlar için serendiyi oradan kaldırmadım. Her sene yuva yaptıkları için düzenlerini bozmadım. Bu 20 yılda doğaya çok sayıda yavru baykuş kazandırıldı. Geçen yıl 2 yumurta vardı ama 1 yavru çıktı. Bu yıl ise 4 yumurtadan 3 yavru çıktı" dedi.

Bu yıl yumurtadan çıkan 3 yavruya Pamuk, Ateş ve Pusu isimlerini verdiğini aktaran Karakaya, "Her yıl farklı isimler veriyorum. Buradan ayrılıp gidiyorlar ama nereye gittiklerini bilmiyorum. Kendi aralarında da mıntıka kavgası oluyor. Sonrasında başka yerlere gidip yuva yapıyorlar. Doğada dengeyi sağlıyorlar. 'Uğursuz' diyenler var ama benim kapımda her gece ötüyorlar, çok şükür uğursuzluk yok" diye konuştu.