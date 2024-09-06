Yeni araştırma: İnsan ömrü 160 yıl olur mu? ABD'de araştırmacılar, hücrelerde protein üretimini kontrol eden OTUD6 adlı proteinin, kanser ve yaşlanma üzerinde önemli etkileri olabileceğini keşfetti. Bu çalışma, ömrü uzatmak ve kanser tedavilerinde yeni yaklaşımlar geliştirmek için umut vadediyor.

AA

İnsan üzerine yapılan çalışmalar bitmiyor ve her geçen gün daha farklı bulgular ortaya çıkıyor.

Bu defa Amerika'da araştırmacılar, kanser tedavisi ve insan ömrünü uzatmaya yönelik yeni çalışmalara imza attı

ABD'deki UC Merced Üniversitesi'nden araştırmacılar, hücrelerde protein üretimini kontrol eden OTUD6 adlı protein üzerine bazı çalışmalar gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, yapılan çalışmalar sonucunda da kanser ve yaşlanma üzerinde önemli etkileri olabileceğini keşfetti.

Meyve sinekleri ile yapılan çalışmaların ardından OTUD6 mutasyonuna sahip sinekler, normal sineklerden iki kat daha uzun yaşadı.

"PROTEİN ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN SORUMLU"

UC Merced Moleküler ve Hücre Biyolojisi Bölümü Profesörü Fred Wolf ve ekibi tarafından yürütülen bu araştırma, hücrelerin RNA'yı proteine dönüştürme sürecini nasıl ayarladığını ortaya koyuyor.

Wolf, “Bu mekanizma, stres, kanser ve yaşlanma sırasında protein üretimindeki değişikliklerden sorumlu olabilir.” diye belirtti.

Wolf ve ekibi, meyve sineklerini kullanarak OTUD6 proteininin işlevini araştırdı. Meyve sinekleri, genetik yapıları kolayca değiştirilebilen ve hızlı üreyen bir model organizma olduğu için bu tür çalışmalarda sıkça tercih ediliyor.

Araştırmanın baş yazarı Sammy Villa’nın katkılarıyla, OTUD6'nın hücrelerde protein üretimini yüzde 50 oranında azalttığı keşfedildi.

İNSAN ÖMRÜ UZAR MI?

Wolf, “OTUD6’nın hücrelerde üretilen protein miktarını bu kadar büyük bir ölçüde etkilediğini görmek bizi şaşırttı. Protein üretiminin azalması, hayvanların yaşam süresini uzatıyor. OTUD6 mutasyonuna sahip sinekler, normal sineklerden iki kat daha uzun yaşadı.” diye ekledi.

Araştırmacılar, OTUD6 proteininin kanser hücrelerinin büyümesi üzerindeki olası etkilerini de araştırıyor. İnsanlarda bazı OTUD6 türlerinin, kanserlerde daha yüksek seviyelerde bulunduğu biliniyor.

Protein üretimindeki artış, kanser hücrelerinin büyümesine katkı sağlayabilir. Ancak araştırmacılar, bu konuda henüz doğrudan bir kanıt bulamadıklarını vurguluyor.

Bu yeni keşif, protein üretimini kontrol etmenin üçüncü bir yolunu ortaya koyuyor. Wolf ve ekibi, hücrelerin OTUD6 miktarını nasıl ayarladığını araştırmaya devam ediyor.

ÇALIŞMALAR UMUTLANDIRDI

Bu çalışma, ömrü uzatmak ve kanser tedavilerinde yeni yaklaşımlar geliştirmek için umut vadediyor.

Eğer çalışma insanlar üzerinde de etkili olursa 80 yıl olan ortalama insan ömrü 160 yıla kadar çıkabilir. Çalışma, Nature Communications dergisinde yayınlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)