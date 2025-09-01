Yeni haftada sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Buna göre, eylül ayına girilmesine rağmen sıcaklıklar etkisini göstermeye devam edecek.

Sıcak hava etkisini artırırken, yurdun bazı bölgelerinde ise yağışlı havanın yüzünü göstereceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak bekleniyor.

Sağanak, yarın Doğu Karadeniz ile Hatay kıyılarında etkili olacak.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Çarşamba günü ise Samsun, Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklık, yeni haftada mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Yeni haftada Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Kuzey kıyılarda ise sağanak etkili olacak.

En yüksek sıcaklık Başkent Ankara’da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de ise 33 derece olacak.