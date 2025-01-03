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DHA

2024 yılı geride kalırken, yeni yılın ilk turistleri de Türkiye'ye giriş yaptı.

'Astoria Grande' isimli kruvaziyer gemi, 2 gün önce Rusya'dan yola çıktı.

İstanbul'a uğrayan kruvaziyer, bin 157 yolcu ve 437 personelle bu sabah Amasra Limanı'na yanaştı.

2025'İN İLK TURİSTLERİ

Amasra Limanı'na gelen gemideki Rus turistlere, liman çıkışında ilçeyi tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kruvaziyerden inen Rus turistler, ilçede gezmeye başladı.

Turistlerin tur planında Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesi yer alıyor.

29 SEFER DAHA YAPACAK

Gemi, bu akşam saatlerinde Samsun'a hareket edecek.

Kruvaziyer, Ağustos 2022'den bugüne kadar toplamda 60 seferde 74 bin 347 Rus turist taşırken, 2025 yılı sonuna kadar 29 sefer daha düzenlemesi bekleniyor.