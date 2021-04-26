Yeşilçam’ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan, hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan, 75 yaşında kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır eşi Serhan Koruyan ile yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ertuğ Koruyan (75), evinde kalp krizi geçirdi.

Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Koruyan yolda yaşamını yitirdi.

Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından Koruyan'ın ölümünü "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağ olsun" diyerek duyurdu.

YAKINLARI VE SEVENLERİ YASTA

'Perili Ev', 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Cümbüşiye', 'Mesela Dedik', 'Perihan Abla', 'Güler misin Ağlar Mısın' isimli televizyon dizilerinin yanı sıra 'Vay Başıma Gelenler', 'Köşe Kapmaca', 'Doktor' ve 'Köyden İndim Şehre' isimli sinema filmlerinde rol alan Koruyan'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Türk sinemasının hafızalarda yer etmiş Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal gibi pek çok ismi ile kamera karşısına geçmiş olan Koruyan, Bodrum'daki sanat çalışmalarına verdiği destekle de biliniyordu.

Koruyan'ın cenazesi Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.