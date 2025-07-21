Yıllık izinlerde bilinmeyen detay! Ekstra 4 gün kazandırıyor...

Yaz tatili dönemi ile birlikte yıllık izinler de kullanılıyor...

1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresi olan çalışanlara en az 14 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan ise az hizmet süresi olan çalışanlara en az 20 gün,

15 yıl ve üzeri hizmet süresi olan çalışanlara en az 26 günden az olmayacak şekilde yıllık izin kullanabiliyor.

Yıllık izinler istenilen gün sayısı kadar kullanılabilirken birçok çalışanın bilmediği bir detay daha var: Yol izni...

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan detaya göre, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşuluyla gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplamda dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorunda.

Buna göre; ekstra 4 gün izin hakkı gündeme gelebiliyor.

YOL İZNİ NASIL ALINIR

Ücretli yıllık izin tarihleri belli olduktan sonra işverene, iznin geçirileceği yere ilişkin belgeleme yapılması gerekiyor.

Örneğin; İstanbul'da çalışan kişi tatilini İzmir'de bir otelde ya da kiralık bir konutta geçirmek istiyorsa fatura ya da sözleşmeyi işverene ibraz etmesi gerekiyor.