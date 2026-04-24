Atların alnındaki beyaz lekeler tesadüf değilmiş; Bakın ne işe yarıyor

Atların zarif duruşu ve etkileyici görünümleri, yüzyıllardır insanları büyülemeye devam ediyor.

Ancak bu asil hayvanları yakından tanıyanlar, onların yalnızca güçleriyle değil, aynı zamanda taşıdıkları küçük ama anlamlı detaylarla da öne çıktığını bilir.

Özellikle alın bölgelerinde yer alan ve çoğu kişinin fark etmeden geçtiği o beyaz leke, aslında her at için adeta bir kimlik işareti gibi.

ATLARIN NİŞANESİ

Sakar, atların alnında bulunan beyaz işarete verilen isimdir.

Atçılıkla ilgilenenlerin sıkça kullandığı bu terim, bir atın dış görünümünü tanımlayan karakteristik bir nişan olarak kabul edilir.

Estetik olmasının yanı sıra işlevsel bir görevi de vardır.

Her atın sakarı kendine özgüdür. Bu lekeler, atların resmi kimlik kayıtlarında ve pasaportlarında en önemli ayırt edici özellik olarak not edilir.