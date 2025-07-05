Yolcu uçağına yıldırım isabet etti: Elazığ'a acil iniş yaptı Ankara'da kalkış yapan yolcu uçağı Bingöl Havalimanı’na inişe geçtiği sırada kuyruğuna yıldırım isabet edince rotasını değiştirerek Elazığ Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Yolcular, kara yoluyla Bingöl’e gönderildi.