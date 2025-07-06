Yozgatlıların 'maça giden iguana'sı Ökkeş, omuzlardan inmiyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde bir kafenin maskotu haline gelen iguana "Ökkeş", hem müşterilerin hem de çevre halkının ilgi odağı oldu.

Kafenin işletmecisi Güner Öztürk, yaklaşık 1,5 yıl önce İstanbul’dan edindiği Ökkeş’i, adeta bir dost gibi yanında taşıyor. Ökkeş sadece kafenin değil, aynı zamanda beldenin de simgesi haline gelmiş durumda. Masalar arasında dolaşan, bazen omuzlara tırmanan iguana, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor. İlçeden ve çevre köylerden sırf Ökkeş’i görmek için gelenler bile var. Fotoğraf çektirenler, onunla vakit geçirenler günün keyfini çıkarıyor.

"BEŞİKTAŞ'A ŞANS GETİRDİĞİNE İNANIYORUM"

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Öztürk, Ökkeş’le birlikte iki kez İstanbul’da Beşiktaş maçına da gitmiş. “Maça giden iguana” lakabını alan Ökkeş’in sahiplik belgesinde doğum yeri olarak Çorum yazıyor. Öztürk, “Ökkeş çok sosyal bir hayvan. Çocuklar bayılıyor. Zararsız ama tırnakları biraz uzun, bazen ürkütebiliyor. Ama genellikle çok sakin. Maçlara da götürüyorum, Beşiktaş’a şans getirdiğine inanıyorum” diyor.

"SERVİSE BİRLİKTE ÇIKIYORUZ"

Kafede garson olarak çalışan Barış Karaarslan da Ökkeş’in bakımında aktif rol alıyor. "Bazen çay, kahve servisini bile Ökkeş’le yapıyorum. Başta korkanlar oluyor ama tanıdıkça alışıyorlar. Omzumdan inmez, yeşillikle besleniyor, çok sakin bir karakteri var. Ben 26 yaşındayım, Beşiktaşlıyım ama Beşiktaş maçına hiç gidemedim. Ökkeş iki kez gitti, kıskanmıyor değilim" ifadelerini kullanıyor.

"BELDEDE HERKES TANIYOR"

Kafeye gelen müşterilerden Yusuf Laleli de Ökkeş’in alışılmışın dışında bir hayvan olduğunu belirterek, “İlk gördüğümde şaşırdım ama sonra alıştık. Bahadın gibi bir yerde böyle bir hayvan görmek gerçekten şaşırtıcı” dedi.

Ökkeş, veteriner kontrolleri düzenli yapılan, sosyal medyada da adından söz ettiren sıra dışı bir iguana olarak Bahadın’da adeta fenomen haline gelmiş durumda.