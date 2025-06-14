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AA & Ensonhaber

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu’nu ziyaret ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

216 BİN KEKLİK DOĞAYA SALINDI

Özkan, 2007 yılından bu yana 216 bin kekliğin çeşitli illerde doğal dengeyi korumak amacıyla doğaya bırakıldığını söyledi. Yozgat’ta da bugüne kadar 31 bin kekliğin doğaya salındığını ifade etti.

"EKOSİSTEMİN DENGESİ İÇİN VATANDAŞLARIMIZ DESTEK VERMELİ"

Vali Özkan, önümüzdeki hafta içinde 1000 kekliğin daha Yozgat doğasına bırakılacağını belirterek, "Popülasyonun artması ve ekosistemin dengede kalması için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyaç var. Kaçak avcılıkla mücadelede birlikte hareket etmeliyiz. Doğaya bırakmanın yanı sıra, kekliklerin yaşam alanlarını korumak da büyük önem taşıyor." dedi.

Tarım şehri Yozgat’ta süne ve kımıl gibi zararlılarla mücadelede kınalı kekliğin rolüne dikkat çeken Özkan, "Şu anda elimizde doğaya salınmayı bekleyen 7 bin 500 kınalı keklik var. Bunlar planlanan diğer illere gönderilecek." diye konuştu.