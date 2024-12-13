Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşamını sürdüren Sadullah Doğançay, 35 senedir inşaat sektöründe çalışıyor.

Sektörün zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Doğançay, usta yetişmemesinden şikayetçi.

YETİŞENLER DE YURT DIŞINA GİDİYOR

Bir binanın çatı aktarma işini yapan Doğançay, meslekte usta yetişmediğini ve yetişen ustaların da yurt dışına gittiğini aktardı.

Ayrıca, Doğançay, yevmiyelerin de oldukça iyi olduğunun altını çiziyor.

“BİR İNŞAAT USTASI AYLIK 70-75 BİN CİVARI MAAŞ ALABİLİR"

Doğançay, yaşanan sıkıntılara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Bir ustanın günlük yevmiyesi oldukça yüksek. Ortalama 2 bin veya 2 bin 500 TL civarı alabilir ama buna rağmen eleman yok. Kendi adamın varsa kendi adamına göre iş yaparsın. Ben 3 oğlumu usta olarak yetiştirdim. Ben de çalışmak zorundayım çünkü eleman yok. Onun için çok fazla değil yapabileceğimiz kadar yani kendimize yetecek kadar iş alıyoruz. Bundan 2-3 sene öncesine kadar her şey çok iyiydi ama 3 senedir her türlü sıkıntıyı yaşıyoruz.